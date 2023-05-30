Налоговики предложили налог на имущество всегда считать только от кадастровой стоимости

Сейчас кадастровый налог есть только на недвижимость, входящую в региональные перечни (торговые и деловые центры, объекты общепита и т. д.) Остальная недвижимость облагается по балансовой стоимости.

Главный петербургский налоговик предлагает властям региона инициировать федеральный законопроект с поправками в НК РФ, пишет «Фонтантка».

Между тем, в ассоциации промышленных предприятий города такую инициативу не оценили. Например, в отзыве на предложение налоговиков АО «Штурманские приборы» сообщили, что для их предприятия такое изменение НК РФ увеличит налог на имущество в 10 раз.

Добавим, что такая инициатива по переводу всех на налог от кадастровой стоимости рассматривается на федеральном уровне.

Такая поправка в НК РФ заложена в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».