Налоговики предложили налог на имущество всегда считать только от кадастровой стоимости

Сейчас кадастровый налог есть только на недвижимость, входящую в региональные перечни (торговые и деловые центры, объекты общепита и т. д.) Остальная недвижимость облагается по балансовой стоимости.
Главный петербургский налоговик предлагает властям региона инициировать федеральный законопроект с поправками в НК РФ, пишет «Фонтантка».
Между тем, в ассоциации промышленных предприятий города такую инициативу не оценили. Например, в отзыве на предложение налоговиков АО «Штурманские приборы» сообщили, что для их предприятия такое изменение НК РФ увеличит налог на имущество в 10 раз.
Добавим, что такая инициатива по переводу всех на налог от кадастровой стоимости рассматривается на федеральном уровне.
Такая поправка в НК РФ заложена в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
Комментарии2
gnews spb
Пойдут суды по оспариванию кадастровой стоимости.
Светлана
Конечно пойдут. Для нашего предприятия, например, ТАМ наверху решили, что кадастровая стоимость земельного участка теперь в 3 раза больше, чем в прошлом году. Ну просто, так захотелось, а что в этом такого??? 😏 Они ж обещали не увеличивать ставки налогов, но это не означает, что они не найдут способов увеличить налогооблагаемую базу...