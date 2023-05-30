Сбербанк оштрафовали на 600 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу

В рекламе полные условия кредита были набраны мелким шрифтом. Потребители обратились в ФАС, а банк оштрафовали.

Федеральная антимонопольная служба признала рекламу кредита ПАО «Сбербанк России» ненадлежащей и выписала штраф на 600 тыс. рублей. Об этом сказано на сайте ФАС.

В рекламе кредитного продукта от Сбербанка крупным шрифтом была указана только привлекательная для потребителя информация. Тогда как прочитать важные условия, которые влияют на размер ставки, оказалось сложно.

В итоге потребители получили не всю информацию о стоимости кредита.

Банк оштрафовали по ч.6 ст. 14.3 КоАП на 600 тыс. рублей.

ФАС и Центробанк призывали банки сразу раскрывать полную стоимость кредита и условия доходности накопительных счетов.