Сбербанк оштрафовали на 600 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу

Федеральная антимонопольная служба признала рекламу кредита ПАО «Сбербанк России» ненадлежащей и выписала штраф на 600 тыс. рублей. Об этом сказано на сайте ФАС.
В рекламе кредитного продукта от Сбербанка крупным шрифтом была указана только привлекательная для потребителя информация. Тогда как прочитать важные условия, которые влияют на размер ставки, оказалось сложно.
В итоге потребители получили не всю информацию о стоимости кредита.
Банк оштрафовали по ч.6 ст. 14.3 КоАП на 600 тыс. рублей.
ФАС и Центробанк призывали банки сразу раскрывать полную стоимость кредита и условия доходности накопительных счетов.
Комментарии1
Главный бухгалтер
кто-то на премию себе заработал.
этот мелкий шрифт во всех банках есть!
и всякую хрень ещё продают.... часы такие-сякие-блатные-преблатные 300 рублей (иди около этого) в месяц без переплат. И внизу мелким шрифтом.....
У меня родители переспрашивают, сколько же времени вот так 300 рублей в месяц? пожизненно? или навечно включая все следующие поколения?