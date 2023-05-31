Пассажиров такси будут страховать минимум на 2 млн рублей

Если законопроект примут, то с 1 сентября 2024 года каждый автомобиль такси должен быть застрахован по системе ОСГОП.

Госдума одобрила законопроект об обязательном страховании пассажиров такси, сообщает «ТАСС».

Первое чтение законопроект прошел 17 октября 2018 года. До второго рассмотрения он доберется только 1 июня 2023 года.

С 1 сентября 2024 года предлагается повысить размер страховых выплат в четыре раза. Страховка пассажиров такси будет минимум на 2 млн рублей.

Пока что такси остается единственным видом пассажирского транспорта, на который не действует закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП).

Автомобили в такси застрахованы по системе ОСАГО, где максимальная компенсация в случае гибели пассажира составляет 500 тыс. рублей. Тогда как ОСГОП предусматривает выплаты в размере 2,025 млн рублей.