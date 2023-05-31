Пассажиров такси будут страховать минимум на 2 млн рублей

Госдума одобрила законопроект об обязательном страховании пассажиров такси, сообщает «ТАСС».
Первое чтение законопроект прошел 17 октября 2018 года. До второго рассмотрения он доберется только 1 июня 2023 года.
С 1 сентября 2024 года предлагается повысить размер страховых выплат в четыре раза. Страховка пассажиров такси будет минимум на 2 млн рублей.
Пока что такси остается единственным видом пассажирского транспорта, на который не действует закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП).
Автомобили в такси застрахованы по системе ОСАГО, где максимальная компенсация в случае гибели пассажира составляет 500 тыс. рублей. Тогда как ОСГОП предусматривает выплаты в размере 2,025 млн рублей.
Комментарии2
ТатьянаГлавный бухгалтер
Кто будет страховать???
Ирина
Лучше спросите кто в конечном итоге будет оплачивать страхование.