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Налоговые споры

Эксперт: налоговые долги через банкротство взыскивают давно. Выиграть в таких спорах шансов мало

Риски в таких ситуациях доходят и до субсидиарной ответственности, говорит юрист.
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Вчера на Клерке писали о судебном деле, где компанию могут признать банкротом за налоговые долги в 1 млрд рублей. Мы спросили у эксперта, есть ли тут шансы отбиться. Вот что рассказал Антон Свирякин, эксперт по налогам и GR, управляющий партнер ООО «ДжиАр.ПРО»

Попытка взыскания налоговой задолженности через инициирование банкротства не является чем-то новым.

Здесь можно вспомнить вопиющие примеры из 2021 года, когда использование налоговиками подобного механизма превратилось из экстраординарного способа пополнения бюджета в «потоковый» бизнес-процесс.

Если вернуться к конкретному спору, то для его полной и всесторонней оценки нужно больше исходных данных. Однако, если исходить из текущих вводных, то шансы налоговой пополнить бюджет очень высоки.

Вполне возможно, если собственники бизнеса не урегулируют задолженность и не договорятся с налоговиками, то вопрос долга может перейти в плоскость субсидиарной ответственности материнской компании (ее бенефициаров) по обязательствам «дочки».

В данном случае суду предстоит правильно оценить степень хозяйственной самостоятельности «дочки» и оценить влияние управленческих решений ЛПР дочерней компании на ее неплатежеспособность.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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