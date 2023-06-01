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Вакансий в сфере туризма стало на 40% больше

Работодатели ищут поваров, официантов, горничных и специалистов по бронированию гостиниц.
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На портале «Работа России» появилось больше 23 тыс. вакансий в туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе. Об этом говорится в телеграм-канале Роструда.

— Сейчас со стороны государства идет активная поддержка развития внутреннего туризма, что способствует увеличению числа рабочих мест в этой отрасли экономики, — сказал заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий.

В преддверии летнего сезона работодатели активно ищут поваров, официантов, барменов, работников предприятий быстрого обслуживания, горничных, специалистов по бронированию гостиниц, администраторов и других специалистов.

Больше всего вакансий в сфере туризма в Крыму, Татарстане, Краснодарском крае, Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге.

Иногда в туризме ищут и бухгалтеров тоже. Парочка таких вакансий не так давно была на платформе Клерк.Работа — подпишитесь на рассылку, чтобы не пропускать.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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