Работников раздражает вспыльчивость и некомпетентность руководства. Рассказывайте, бухгалтеры, вас тоже?

Только один сотрудник из трех полностью доволен своим непосредственным руководителем.

7% сотрудников поделились, что их раздражает вспыльчивость своего руководства и привычка кричать. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Только одного из трех работников (31%) ничего не раздражает в их непосредственных руководителях.

Некомпетентность начальства отметили 4% опрошенных, а 3% негативно относятся к прокрастинации, лжи и отсутствию дисциплины среди руководителей.

Бескультурье, высокомерие и безразличие раздражает 2% сотрудников.

1% опрошенных назвали раздражающими привычками руководителей абьюз, жадность, фаворитизм, сообщения после окончания рабочего дня, злоупотребление полномочиями.

Мужчины более нетерпимы к агрессии со стороны руководителей и к злоупотреблению полномочиями. Тогда как женщин больше раздражает прокрастинация и недисциплинированность.

Бухгалтеры, а как у вас с начальством? В основном везет или раз на раз не приходится?