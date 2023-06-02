Авиакомпания Red Wings перенесла старт прямых рейсов в Грузию

Выполнение полетов отложили на две недели. Рейсы из Сочи начнутся с 15 июня, а из Москвы – с 16 июня. Пока что пассажиры не могут купить авиабилеты.

Red Wings на две недели перенесла запуск прямых рейсов в Грузию. Первый перелет должен был пройти 2 июня 2023 года, но его перенесли на 15 июня. Об этом сказано в телеграм-канале Ассоциации туроператор России (АТОР).

— Полеты из Сочи в Тбилиси запланированы с 15 июня — они будут выполняться по понедельникам и четвергам, — сказано в сообщении.

Самолеты из Москвы в Кутаиси по плану должны начать вылеты с 16 июня 2023 года, рейсы будут проходить три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.

В продаже авиабилетов пока нет.

10 мая 2023 года президент Владимир Путин разрешил российским самолетам напрямую летать в Тбилиси.

19 мая 2023 года авиакомпания «Азимут» совершила первый за четыре года прямой рейс из Москвы в Тбилиси.

Тогда же Red Wings получила допуск к полетам в Грузию из Москвы и Сочи.