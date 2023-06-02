На рынке труда больше всего нужны продавцы, строители и рабочие промышленного производства. Итоги весны

Работодатели стали указывать в обязательных требованиях навык работы с нейросетями.

Аналитики онлайн-платформы по поиску работы SuperJob провели исследование и узнали, какие тренды на рынке труда были в мае 2023 года. Исследование есть в распоряжении «Клерка».

Больше всего вакансий разместили компании, которые занимаются продажами, строительством, промышленным производством, логистикой и административной работой.

На 9,8% стало больше предложений от работодателей из сферы IT. Строителей стали искать на 8,2% чаще.

Вакансий для соискателей из области рекламы, маркетинга и PR стало на 7,4% больше. Специалистов по кадрам ищут на 7,3% чаще, а сотрудников по банковскому делу – на 7,6%.

На рынке труда стали появляться вакансии, где в списке обязательных требований указаны навыки работы с нейросетями.

Например, программистам с опытом машинного обучения предлагают в Москве от 170 до 200 тыс. рублей в месяц.

Бухгалтерам же по-прежнему удобно искать вакансии на Клерк.Работа: там всегда актуальные и свежие предложения от работодателей.