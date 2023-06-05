Семья с двумя детьми до 18 лет может продать квартиру без НДФЛ

При соблюдении определенных условий семья с двумя и более детьми может продать квартиру и не платить НДФЛ при любом сроке владения. Одно из условий – возраст детей.

Они должны быть до 18 лет или до 24 лет, если это студенты-очники.

Возраст детей определяют на дату перехода права собственности от продавца к покупателю.

Льгота по НДФЛ при продаже квартиры есть как у родителей, так и у детей.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 28.04.2023 № 03-04-05/39593.

Кстати, ранее ФНС разъясняла, что еще нерожденных детей тоже учитывают для льготы по НДФЛ при продаже квартиры.

Если возраст детей определяют на дату сделки (госрегистрации права), то их количество определяют по состоянию на 31 декабря года продажи объекта недвижимости.

Таким образом, если семья продала квартиру в январе, имея одного ребенка, она может не платить НДФЛ, если к концу декабря в семье родится еще один ребенок.