Нюансы с охранниками, ПСН как ветка дерева и другие странные новости про патент: что вы могли пропустить

Собрали в одну подборку несколько новостей по ПСН за последнее время: делитесь мнениями.

Чтобы уменьшить налог по ПСН на фиксированные взносы, надо уплатить их и подать уведомление, способов для этого несколько. В реальности же ИП получают отказы, а их уплаченные взносы списывают в уплату налога по ПСН. Как у вас обстоят дела?

Важный нюанс для ювелирного бизнеса.

Обсуждение из нашего форума: присоединяйтесь все, кто совмещает.

Минфин раскрыл нюансы для ИП.

На деле же у ИП масса вопросов о том, как начать применять сейчас ПСН и что творится в личном кабинете с введением ЕНП.

Разбирать все такие вопросы мы будем на вебинаре 6 июня.

Подробно обсудим: Подача заявления на патент: форма и способы подачи.

В какой срок подавать заявление на патент для ИП.

Личный кабинет налогоплательщика ИП и как там выглядит патент в связи с запуском в ЛК ЕНС.

КЭП и как ее получить.

Карточка расчетов с бюджетом по патенту.

Уведомление на уменьшение патента.

Участие бесплатно! Записаться можно по ссылке.