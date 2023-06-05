Нюансы с охранниками, ПСН как ветка дерева и другие странные новости про патент: что вы могли пропустить

Чтобы уменьшить налог по ПСН на фиксированные взносы, надо уплатить их и подать уведомление, способов для этого несколько. В реальности же ИП получают отказы, а их уплаченные взносы списывают в уплату налога по ПСН. Как у вас обстоят дела?
Важный нюанс для ювелирного бизнеса.
Обсуждение из нашего форума: присоединяйтесь все, кто совмещает.
Минфин раскрыл нюансы для ИП.
На деле же у ИП масса вопросов о том, как начать применять сейчас ПСН и что творится в личном кабинете с введением ЕНП.
Разбирать все такие вопросы мы будем на вебинаре 6 июня.
Подробно обсудим:
Подача заявления на патент: форма и способы подачи.
В какой срок подавать заявление на патент для ИП.
Личный кабинет налогоплательщика ИП и как там выглядит патент в связи с запуском в ЛК ЕНС.
КЭП и как ее получить.
Карточка расчетов с бюджетом по патенту.
Уведомление на уменьшение патента.
Участие бесплатно! Записаться можно по ссылке.
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