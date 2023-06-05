Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

ПСН

Нюансы с охранниками, ПСН как ветка дерева и другие странные новости про патент: что вы могли пропустить

Собрали в одну подборку несколько новостей по ПСН за последнее время: делитесь мнениями.
8

Чтобы уменьшить налог по ПСН на фиксированные взносы, надо уплатить их и подать уведомление, способов для этого несколько. В реальности же ИП получают отказы, а их уплаченные взносы списывают в уплату налога по ПСН. Как у вас обстоят дела?

Важный нюанс для ювелирного бизнеса.

Обсуждение из нашего форума: присоединяйтесь все, кто совмещает.

Минфин раскрыл нюансы для ИП.

На деле же у ИП масса вопросов о том, как начать применять сейчас ПСН и что творится в личном кабинете с введением ЕНП.

Разбирать все такие вопросы мы будем на вебинаре 6 июня.

Подробно обсудим:

  • Подача заявления на патент: форма и способы подачи.

  • В какой срок подавать заявление на патент для ИП.

  • Личный кабинет налогоплательщика ИП и как там выглядит патент в связи с запуском в ЛК ЕНС.

  • КЭП и как ее получить.

  • Карточка расчетов с бюджетом по патенту.

  • Уведомление на уменьшение патента.

Участие бесплатно! Записаться можно по ссылке.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: ищут профи в Петербурге, Смоленске и Москве

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    78
    Логотип nlukina
    nlukina
    НДФЛ

    НДФЛ не будут учитывать при определении сумм хищений. Законопроект одобрен правительством

    Правительство решило устранить неопределенность правовой нормы о понятии хищения при уплате НДФЛ. Так, при определении размера хищения предложили не учитывать обязательные платежи, удержанные или перечисленные налоговым агентом в бюджет, в частности подоходный налог.

    НДФЛ не будут учитывать при определении сумм хищений. Законопроект одобрен правительством
    45
    Логотип Калуга Астрал
    Калуга Астрал
    Первичные документы

    Первый в России электронный путевой лист проведен ГУП «Мосгортранс» через сервис, разработанный компаниями «1С» и «Калуга Астрал»

    В рамках реализации проекта по применению Электронных перевозочных документов «Служба цифровой трансформации» ГУП «Мосгортранс» совместно со ГК «Астрал» на базе Северо-Восточного филиала ГУП «Мосгортранс» успешно осуществили первый в России рейс с применением электронного путевого листа (ЭПЛ).

    Первый в России электронный путевой лист проведен ГУП «Мосгортранс» через сервис, разработанный компаниями «1С» и «Калуга Астрал»
    75
    Логотип Федресурс онлайн
    Федресурс онлайн
    ЕГРЮЛ

    Исключение недостоверных сведений из ЕГРЮЛ. Как убрать недостоверные сведения об адресе, директоре и другие недостоверные сведения из ЕГРЮЛ

    При создании юридического лица его учредители должны указывать достоверную информацию о нем. В дальнейшем руководитель компании регулярно актуализирует информацию об обществе, содержащуюся в публичных реестрах. Включение недостоверных сведений в ЕГРЮЛ влечет за собой неблагоприятные последствия как для самого общества, так и для контролирующих его лиц.

    Исключение недостоверных сведений из ЕГРЮЛ. Как убрать недостоверные сведения об адресе, директоре и другие недостоверные сведения из ЕГРЮЛ
    117
    Логотип Бухгалтер_налоговый консультант
    Бухгалтер_налоговый консультант
    Социальный вычет

    Налоговый вычет за занятия спортом. Как получить вычет в 2023 году

    Впервые в этом году подаем возврат за фитнес/спорт в декларации за 2022 год. В этой статье расскажу подробнее о новом вычете за фитнес.

    Налоговый вычет за занятия спортом. Как получить вычет в 2023 году
    1
    128
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Образование в Сербии: детские сады, школы и университеты. Особенности и преимущества

    В Сербии существует разветвленная система образования, включающая детские сады, школы, колледжи и университеты. В данной статье мы кратко рассмотрим каждый уровень образования, особенности и преимущества, которые могут быть интересными для русскоязычных семей, живущих в Сербии.

    Образование в Сербии: детские сады, школы и университеты. Особенности и преимущества
    20
    Логотип БРВ – Консалтинг
    БРВ – Консалтинг
    Аренда

    Лизинг или покупка в кредит

    Наша ĸомпания уже третий год занимается лизингом, и самым частым вопросом, ĸоторый мы слышим от ĸлиентов, является «что выгоднее ĸредит или лизинг»? В этой статье рассĸажу о преимуществах ĸаждого из способов и почему не стоит сравнивать эти два понятия.

    Лизинг или покупка в кредит
    1
    103
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Отпуска

    Защита от солнца: частые вопросы про SPF-крем. Советы дерматолога

    Уже пора использовать солнцезащитные средства, и по этому поводу возникает много вопросов. Давайте разберёмся, как сохранить свою кожу здоровой и не испортить отпуск солнечными ожогами.

    Защита от солнца: частые вопросы про SPF-крем. Советы дерматолога
    51
    Читать еще