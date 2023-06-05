Новый рекорд безработицы: сейчас она на минимальном историческом уровне 3,3%. Так посчитали в кабмине

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по итогам апреля уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ) обновил исторический минимум.

Безработных к концу первого квартала 2023 года стало на 41 тысячу меньше, чем в январе, узнали власти. Слова Голиковой об этом цитирует Интерфакс.

— Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 523 тысячи человек, что на 41 тысячу меньше, чем в начале года. При этом база вакансий портала «‎Работа России» составляет более 1,8 миллиона предложений о работе для соискателей, — сказала вице-премьер по итогам заседания межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда.

Недавно о рекордно низких значениях уровня безработицы говорил помощник президента Максим Орешкин.

Он также анонсировал новые рекорды: к лету, по его словам, безработных будет еще меньше, чем сейчас.

По крайней мере, безработных бухгалтеров точно станет меньше, ведь на Клерк.Работа всегда можно найти крутые вакансии (которые ждут именно вас).