Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

НДФЛ

Срок владения жильем не прерывается при изменении долей в ней

Если владеть жилым помещение более 5 (или 3) лет, то при продаже не будет НДФЛ. Срок владения считают от даты госрегистрации права собственности.
50

Изменение состава собственников в связи с переходом доли в жилом помещении к одному из собственников не влечет для этого человека прекращения права собственности на это жилье.

Это правило распространяется, в том числе, и на случаи наследства.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.05.2023 № 03-04-05/45833.

Например, вы владели 1/3 квартиры много лет, а после смерти другого собственника 2/3 квартиры перешли в вашу собственность, и вы продали эту квартиру.

В этом случае срок владения будут считать от приобретения вашей первой доли (1/3). То, что вы потом стали владеть целой квартирой, роли не играет.

Если к моменту продажи квартиры срок владения первой долей превысил минимальный, налога не будет.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип ily_
    ily_
    Маркетплейсы

    Сертификация товаров для маркетплейса. Что такое отказное письмо? Где его взять?

    Для многих предпринимателей, ИП или самозанятые, у которых в планах открыть интернет-магазин на Ozon, или Wildberries встает вопрос о разрешительных документах. Одним из таких документов является отказное письмо. На продукцию, которая не подлежит обязательной сертификации, оформляют отказные (разъяснительные) письма. Что такое отказное письмо?

    23
    Логотип Лиана
    Лиана
    Платежные системы

    Как принимать платежи онлайн самозанятым. 8 сервисов для приема оплаты

    Оплата по безналу — самый популярный способ расчетов. Клиенты оплачивают покупки картой гораздо чаще, чем наличными. Подключить оплату по безналу могут не только ИП и ООО, но и самозанятые. Ниже расскажу, что такое эквайринг и интернет-эквайринг, как он работает и зачем нужен самозанятым. Еще приведу 8 сервисов для приема оплаты онлайн.

    Как принимать платежи онлайн самозанятым. 8 сервисов для приема оплаты
    48
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Бухгалтерский учет

    Как исправить ошибки прошлых лет в бухгалтерском и налоговом учёте

    Иногда ошибку в учёте не удаётся заметить сразу, и она «всплывает» только после отправки бухгалтерского отчёта или налоговой декларации. Рассказываем, как исправить ошибки, если отчётность уже сдана.

    Как исправить ошибки прошлых лет в бухгалтерском и налоговом учёте
    109
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Отпуска

    Санатории: плюсы и минусы. Так ли нужен санаторный отдых?

    Начались отпуска. Расскажем про санаторно-курортный отдых. У него есть как положительные, так и отрицательные стороны. Отдых в санатории — удовольствие не из дешевых, поэтому прежде чем выбрать такой вид отдыха, изучите вопрос внимательно. А стоит ли?

    Санатории: плюсы и минусы. Так ли нужен санаторный отдых?
    40
    Логотип nlukina
    nlukina
    Права потребителей

    Ценник сделают более честным. На нем будут указывать цену за килограмм и литр товара

    В Госдуму внесен законопроект с поправкой к ФЗ «О защите прав потребителей». В нем чиновники предлагают сделать так, чтобы на ценниках в магазинах дополнительно писали цена за единицу измерения товара.

    Ценник сделают более честным. На нем будут указывать цену за килограмм и литр товара
    8
    145
    Логотип nlukina
    nlukina
    Плата за негативное воздействие на окружающую среду

    Новые правила расчёта платы за НВОС. За что еще нужно будет платить?

    В порядок расчета платы за НВОС добавили требования по плате за побочную продукцию и вскрышные породы, которые признают отходами. Правила вступят в силу уже с 1 сентября 2023 года.

    Новые правила расчёта платы за НВОС. За что еще нужно будет платить?
    34
    Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
    АКГ «Созидание и Развитие»
    Банкротство физических лиц

    Банкротство физического лица — так ли это просто? Мифы и реальность

    Бывают такие ситуации в жизни, когда единственный выход — банкротство. Отдельная глава в Законе о банкротстве о банкротстве физических лиц появилась относительно недавно, поэтому многие относятся к процедуре скептически, а кто-то даже с опаской. Хотя ничего страшного в ней нет, сегодня развеем некоторые мифы.

    Банкротство физического лица — так ли это просто? Мифы и реальность
    54
    Читать еще