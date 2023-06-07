Срок владения жильем не прерывается при изменении долей в ней

Если владеть жилым помещение более 5 (или 3) лет, то при продаже не будет НДФЛ. Срок владения считают от даты госрегистрации права собственности.

Изменение состава собственников в связи с переходом доли в жилом помещении к одному из собственников не влечет для этого человека прекращения права собственности на это жилье.

Это правило распространяется, в том числе, и на случаи наследства.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.05.2023 № 03-04-05/45833.

Например, вы владели 1/3 квартиры много лет, а после смерти другого собственника 2/3 квартиры перешли в вашу собственность, и вы продали эту квартиру.

В этом случае срок владения будут считать от приобретения вашей первой доли (1/3). То, что вы потом стали владеть целой квартирой, роли не играет.

Если к моменту продажи квартиры срок владения первой долей превысил минимальный, налога не будет.