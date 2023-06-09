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НДФЛ

Чтобы не платить НДФЛ с продажи квартиры, семья должна купить новую квартиру

Семьи с 2 и более детьми освобождены от уплаты НДФЛ при продаже жилья при любом сроке владения при соблюдении ряда условий (п. 2.1 ст. 217.1 НК РФ).
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Одно из этих условий – покупка нового жилья в этом же годы или до 30 апреля следующего года.

Это новое жилье должно быть лучше старого – больше по площади или дороже по кадастровой стоимости.

В п. 2.1. ст. 217.1 НК РФ сказано, что новое жилье должно перейти в собственность семьи одним из способов:

  • по договору купли-продажи;

  • по договору мены;

  • по ДДУ (при полной оплате стоимости).

Если по ДДУ потом будет доплата за лишние квадратные метры, то это не важно. Главное, чтобы до 30.04 следующего года была оплачена сумма по ДДУ.

Если новая квартира получена в собственность другим способом (например, дарение или наследство), то условие для льготы не соблюдается и освобождения от НДФЛ с продажи старой квартиры не будет.

В этом случае будет облагаемый доход, который можно уменьшить на вычет в 1 млн рублей или расходы на покупку этой квартиры.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 04.05.2023 № 03-04-09/41112.

Комментарии

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