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Маркетинг

Wildberries снимет ограничения на вывод средств продавцов, которых подозревает в серых схемах продвижения

Маркетплейс сообщил, что снимет временные ограничения на вывод денег из личных кабинетов всех продавцов, которых проверяли из-за незаконного продвижения своих товаров.
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Еще в мае WB объявил о раскрытии серой схемы продвижения у некоторых своих продавцов. По предварительным данным, продавцы покупали неофициальную рекламу у Телеграм-бота, из-за чего Wildberries потерял около 650 млн рублей.

Дальше схему начали расследовать, и вот теперь маркетплейс сообщил о разблокировке возможности выводить деньги для продавцов, которых проверяли из-за схемы. Об этом пишет ТАСС.

— При этом Wildberries продолжает настаивать на незаконности использованного ими метода рекламы на платформе, а также на причинении этими действиями значительного финансового ущерба. Тем не менее в случае подписания двухстороннего соглашения о взаимном урегулировании всех спорных вопросов, компания готова списать данный ущерб, — добавили в WB.

Чтобы не попадать в такие ситуации, лучше пользоваться законными методами продвижения и построить грамотную маркетинговую стратегию.

Особенно это важно в кризисное время, когда каждый продавец и производитель хочет сделать всё, чтобы клиенты обратили на него внимание. В кризисной ситуации приходится действовать в условиях высокой неопределенности, дефицита времени и ресурсов. Но маркетинг — это про системность и надо выстроить систему.

Об этом поговорим на бесплатном практическом вебинаре сегодня в 12:00 мск. Присоединиться можно по ссылке.

Комментарии

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