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Экономика России

Минпромторг собирается возрождать автомобили «Ока»

Денис Мантуров поддерживает идею развивать отечественное автопроизводство. На рынке легковых авто могут появиться бренды «Ока» и «Волга».
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поддержал идею запустить производство отечественных автомобилей бренда «Ока». Об этом пишут «РИА Новости».

— Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно. Потому что первая ласточка — это «Москвич» в дополнение к «Лада», за ним будет «Волга», надеюсь, уже в следующем году, —заявил Мантуров.

Также он добавил, что по итогам 4,5 месяцев бренд «Лада» стабильно занимает 35% рынка легковых авто.

Недавно мы писали, что за четыре месяца «Москвич» продал только 35 электромобилей.

Продажи электрокаров «Москвич 3е» начались с конца декабря 2022 года. Машина стоит 3,5 млн рублей. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал такую цену «высоковатой».

Комментарии

57
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    13.06.23, 11:53

    Борис МальцевКлерк

    Пожалуйста, нет, просто купите у китайцев ) 

    • Логотип micha gladiator
      micha gladiator 13.06.23, 14:38

      Михаил НезговоровКлерк

      Так и сделают, как с моксвичем, китайская машина с нашим логотипом, прям как вся одежда которая там шьется и х3 к ценнику не забудут

      • Логотип Cthutq566
        Cthutq566 Вчера в 05:13

        Смит Вессон

        Только что прочитал, что будет выпускаться новая ЛАДА. Правдо это будет китайский ФАВ. Ну а так все нольно😀😀

  • Логотип Artem_P
    Artem_P 13.06.23, 12:41

    Артем

    Денис Валентинович, там еще в Серпухове СМЗ С-3Д выпускали... Может тоже возродим?

    • Логотип Проза жизни
      Проза жизни Вчера в 17:45

      Вита

      это и есть Ока

  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    13.06.23, 13:01

    Борис МальцевКлерк

    СМЗ С-3Д

     А что это?  Самозанятые и СЗВ-ТД? )

  • Логотип Artem_P
    Artem_P 13.06.23, 14:03

    Артем

    мотоколяска. в народе известна как "инвалидка")))

  • Логотип Polinbux
    Polinbux 13.06.23, 14:19

    Полина Бахарева

    У меня один вопрос. ЗАЧЕМ???

    • Логотип bogdanovv
      bogdanovv 13.06.23, 14:20

      чиновников пересадить, а то ишь, на лады не хотят

    • Логотип Алексей Т
      Алексей Т 13.06.23, 14:22

      Бух-оптимист

      Новое делать не умеют. Поэтому- показная ностальгия.

    • Логотип katyakaterina
      katyakaterina 13.06.23, 14:37

      Екатерина Катеринина

      Вот и я не понимаю, зачем реализовывать заведомо проигрышную идею. Хотя... отмывать-то нужно..

    • Логотип Cthutq566
      Cthutq566 Вчера в 05:15

      Смит Вессон

      Как зачем , Вам что не нужен народный автомобиль???? Возродят выпуск, цена под  лям, вот вам и пожалуйста 😪

      • Логотип IriEro
        IriEro Вчера в 08:43

        Ирина

        Это будет пародия на "Народный автомобиль". Во всех смыслах.

    • Логотип a.klimenko
      a.klimenko Вчера в 10:54

      Бух

      Зачем? Так чтоб получить из бюджета пару-тройку миллиардов "на импортозамещение". Понятно, что ни производить, ни даже продавать никто ничего не собирается.

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