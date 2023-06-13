Минпромторг собирается возрождать автомобили «Ока»

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поддержал идею запустить производство отечественных автомобилей бренда «Ока». Об этом пишут «РИА Новости».
— Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно. Потому что первая ласточка — это «Москвич» в дополнение к «Лада», за ним будет «Волга», надеюсь, уже в следующем году, —заявил Мантуров.
Также он добавил, что по итогам 4,5 месяцев бренд «Лада» стабильно занимает 35% рынка легковых авто.
Недавно мы писали, что за четыре месяца «Москвич» продал только 35 электромобилей.
Продажи электрокаров «Москвич 3е» начались с конца декабря 2022 года. Машина стоит 3,5 млн рублей. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал такую цену «высоковатой».
Комментарии57
Борис МальцевКлерк
Пожалуйста, нет, просто купите у китайцев )
Михаил НезговоровКлерк
Так и сделают, как с моксвичем, китайская машина с нашим логотипом, прям как вся одежда которая там шьется и х3 к ценнику не забудут
Смит Вессон
Только что прочитал, что будет выпускаться новая ЛАДА. Правдо это будет китайский ФАВ. Ну а так все нольно😀😀
Артем
Денис Валентинович, там еще в Серпухове СМЗ С-3Д выпускали... Может тоже возродим?
Вита
это и есть Ока
Борис МальцевКлерк
А что это? Самозанятые и СЗВ-ТД? )
Артем
мотоколяска. в народе известна как "инвалидка")))
Полина Бахарева
У меня один вопрос. ЗАЧЕМ???
чиновников пересадить, а то ишь, на лады не хотят
Бух-оптимист
Новое делать не умеют. Поэтому- показная ностальгия.
Екатерина Катеринина
Вот и я не понимаю, зачем реализовывать заведомо проигрышную идею. Хотя... отмывать-то нужно..
Смит Вессон
Как зачем , Вам что не нужен народный автомобиль???? Возродят выпуск, цена под лям, вот вам и пожалуйста 😪
Ирина
Это будет пародия на "Народный автомобиль". Во всех смыслах.
Бух
Зачем? Так чтоб получить из бюджета пару-тройку миллиардов "на импортозамещение". Понятно, что ни производить, ни даже продавать никто ничего не собирается.