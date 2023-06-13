Минпромторг собирается возрождать автомобили «Ока»

Денис Мантуров поддерживает идею развивать отечественное автопроизводство. На рынке легковых авто могут появиться бренды «Ока» и «Волга».

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поддержал идею запустить производство отечественных автомобилей бренда «Ока». Об этом пишут «РИА Новости».

— Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно. Потому что первая ласточка — это «Москвич» в дополнение к «Лада», за ним будет «Волга», надеюсь, уже в следующем году, —заявил Мантуров.

Также он добавил, что по итогам 4,5 месяцев бренд «Лада» стабильно занимает 35% рынка легковых авто.

Недавно мы писали, что за четыре месяца «Москвич» продал только 35 электромобилей.

Продажи электрокаров «Москвич 3е» начались с конца декабря 2022 года. Машина стоит 3,5 млн рублей. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал такую цену «высоковатой».