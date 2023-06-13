За 2022 год госкомпании перевели в бюджет дивиденды на 753 млрд рублей

В 2022 году 143 компании с государственным участием выплатили почти 753 млрд рублей дивидендов в федеральный бюджет.
Об этом пишет «РБК» со ссылкой на доклад Счетной палаты.
Для сравнения: в 2021 году госкомпании выплатили в бюджет 339 млрд рублей.
88% заплатили три крупнейших компании – «Газмпром», «Роснефтегаз» и «Транснефть».
В расчет не вошли дивиденды от Сбербанка: они поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ) и не управляются Росимуществом.
Недавно стало известно, что акционеры «Сбера» одобрили выплату рекордной суммы дивидендов в размере 565 млрд рублей. Из них ФНБ получит 282,5 млрд рублей.
В 2023 году федеральный бюджет собирается получить от предприятий дивиденды на сумму 444 млрд рублей.
Комментарии1
Лентяй и бездельник
Мало.