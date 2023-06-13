Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Экономика России

За 2022 год госкомпании перевели в бюджет дивиденды на 753 млрд рублей

Это в 2,2 раза больше, чем в 2021 году. Больше всего денег государство получило от «Газпрома», «Роснефтегаза» и «Транснефти».
159

В 2022 году 143 компании с государственным участием выплатили почти 753 млрд рублей дивидендов в федеральный бюджет.

Об этом пишет «РБК» со ссылкой на доклад Счетной палаты.

Для сравнения: в 2021 году госкомпании выплатили в бюджет 339 млрд рублей.

88% заплатили три крупнейших компании – «Газмпром», «Роснефтегаз» и «Транснефть».

В расчет не вошли дивиденды от Сбербанка: они поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ) и не управляются Росимуществом.

Недавно стало известно, что акционеры «Сбера» одобрили выплату рекордной суммы дивидендов в размере 565 млрд рублей. Из них ФНБ получит 282,5 млрд рублей.

В 2023 году федеральный бюджет собирается получить от предприятий дивиденды на сумму 444 млрд рублей.

Комментарии

1
  • Логотип Assessor.ru
    Assessor.ru Вчера в 16:38

    Лентяй и бездельник

    Мало.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Налог на имущество

ФНС просит сверить суммы по имущественным налогам и подать пояснения

Из этого мини-курса вы узнаете:что является налоговой базой по налогу на имущество;на основании чего формируются сообщения по имущественным налогам;как сообщение отправляется налогоплательщику;что будет если сумма налога не совпадает с уплаченной.

ФНС просит сверить суммы по имущественным налогам и подать пояснения
Логотип Светлана Беляева
Светлана Беляева
Дебиторская задолженность

Безнадежная дебиторка: когда можно законно списать в расходы?

В ст. 266 НК определен перечень ситуаций, когда для целей налогообложения долг признается безнадежным и его можно списать в расходы.

Безнадежная дебиторка: когда можно законно списать в расходы?
11
Логотип Александр Малютин
Александр Малютин
ГК РФ

Контрагент не отвечает на претензию. Как обернуть это в свою пользу?

Услуги оказаны, контрагент не платит, общение прекратил и на претензии не отвечает. Иногда ситуация может осложниться тем, что ошибки в оформлении договорных отношений, делают выгодным молчание контрагента.

Контрагент не отвечает на претензию. Как обернуть это в свою пользу?
16
Логотип Елена Лучинина
Елена Лучинина
Личный бренд

Зачем предпринимателю развивать собственный бренд? 7 веских причин

Есть мнение, что бренд — это про гигантов рынка. На самом деле обозначение нужно даже небольшому бизнесу. Разберем семь причин заняться развитием собственного бренда, если вы — предприниматель.

Зачем предпринимателю развивать собственный бренд? 7 веских причин
2
32
Логотип Калуга Астрал
Калуга Астрал
Автоматизация учета

Роль чат-ботов в бухгалтерии: автоматизация, консультации и другие функции

Бухгалтеры ежедневно сталкиваются со множеством однообразных задач по бухучёту, требующих внимательности и тщательной обработки данных. Отслеживание финансовых операций, составление отчётов, обработка платежей — всё это занимает значительное время и увеличивает риск возникновения ошибок. В бизнес-среде всё больше организаций обращается к использованию чат-ботов в бухгалтерии, и в этой статье мы расскажем почему.

Роль чат-ботов в бухгалтерии: автоматизация, консультации и другие функции
50
Логотип Консалтинг Онлайн
Консалтинг Онлайн
Ликвидация бизнеса

Ликвидация и «Вестник государственной регистрации». Как подать сообщение (объявление) о ликвидации юридического лица в Вестник госрегистрации

Журнал «Вестник государственной регистрации» — это специализированное средство массовой информации, выходящее с 2004 года. Журнал предоставляет возможность всем заинтересованным лицам своевременно из одного источника получать официальную информацию налоговых органов и российских предприятий и организаций, которую они обязаны публиковать в соответствии с законодательством. Журнал представляет собой еженедельное печатное издание, выходящее по средам.

Ликвидация и «Вестник государственной регистрации». Как подать сообщение (объявление) о ликвидации юридического лица в Вестник госрегистрации
54
Логотип Docrobot
Docrobot
ЭДО

Обязательная машиночитаемая доверенность: ответы на часто задаваемые вопросы

С 1 сентября 2023 года сотрудникам, которые участвуют во внешнем электронном документообороте компании, понадобится машиночитаемая доверенность (закон от 19.12.2022 № 536-ФЗ). Рассказываем, как подготовиться к работе по новым правилам и адаптировать к ним внутренние бизнес-процессы.

Обязательная машиночитаемая доверенность: ответы на часто задаваемые вопросы
72
Логотип nlukina
nlukina
Новости ФНС

Егоров: под проверки попадают только 0,01% компаний. ФНС перешла на предпроверочный анализ

Всего 0,01% компаний в малом бизнесе попадают под налоговые проверки. Остальных налоговики проверяют на предпроверочном анализе. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров на ПМЭФ.

Егоров: под проверки попадают только 0,01% компаний. ФНС перешла на предпроверочный анализ
109
Логотип Мой бизнес
Мой бизнес
Малый и средний бизнес

ПМЭФ. Татьяна Илюшникова: необходимо систематизировать рынок бизнес-тренеров

Систематизация рынка бизнес-образования позволит сделать его более прозрачным, а услуги — более качественными. Об этом заявила в ходе сессии ПМЭФ замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

ПМЭФ. Татьяна Илюшникова: необходимо систематизировать рынок бизнес-тренеров
42
Читать еще