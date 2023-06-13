За 2022 год госкомпании перевели в бюджет дивиденды на 753 млрд рублей

Это в 2,2 раза больше, чем в 2021 году. Больше всего денег государство получило от «Газпрома», «Роснефтегаза» и «Транснефти».

В 2022 году 143 компании с государственным участием выплатили почти 753 млрд рублей дивидендов в федеральный бюджет.

Об этом пишет «РБК» со ссылкой на доклад Счетной палаты.

Для сравнения: в 2021 году госкомпании выплатили в бюджет 339 млрд рублей.

88% заплатили три крупнейших компании – «Газмпром», «Роснефтегаз» и «Транснефть».

В расчет не вошли дивиденды от Сбербанка: они поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ) и не управляются Росимуществом.

Недавно стало известно, что акционеры «Сбера» одобрили выплату рекордной суммы дивидендов в размере 565 млрд рублей. Из них ФНБ получит 282,5 млрд рублей.

В 2023 году федеральный бюджет собирается получить от предприятий дивиденды на сумму 444 млрд рублей.