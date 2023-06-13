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Трудовые отношения

📌Роструд: работодатель должен оплачивать беременным время обследования

Время, которые беременные тратят на обязательное обследование у врача, должно учитываться в рабочем табеле.
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При прохождении обязательного диспансерного обследования беременные сохраняют средний заработок по месту работы. Об этом напомнил Роструд в своем телеграм-канале.

Время обследования беременных вносится в табель учета отдельно от рабочего времени. Оно оплачивается в размере среднего заработка.

Чтобы правильно отразить время учета диспансерного обследования, нужно взять справку из медицинского учреждения, где будет указана дата и время посещения врача.

Сейчас в законодательстве нет установленной формы такой справки, поэтому формулировки в документе могут быть свободными.

Беременные сотрудницы должны в письменной форме сообщить работодателю о прохождении обязательного обследования. В тексте заявления нужно указать примерную дату и время посещения врача.

Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 10 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    "нужно указать примерную дату и время посещения врача", странновато, тогда и оплатить надо "на глазок"

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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