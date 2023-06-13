За год цены на квартиры в новостройках Москвы снизились на 6%

Из-за высокой конкуренции застройщики начали делать скидки на покупку жилья в новостройках. Средняя стоимость квартиры в Москве упала до 22,4 млн рублей.

В мае 2023 года средняя стоимость квартир в московских новостройках упала на 6%, до 22,4 млн рублей. В прошлом году она составляла 23,8 млн рублей. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование компании «Метриум».

За год средняя цена квадратного метра сократилась на 0,2%, до 412 тыс. рублей.

На 9% подешевели квартиры бизнес-класса. Сейчас жилье стоит 24,9 млн рублей, тогда как годом ранее – 27,3 млн рублей.

С учетом огромного объема предложения (более 70 тыс. объектов) мы постепенно переходим к рынку покупателя, когда клиентов немного и в силу высокой конкуренции застройщикам придется торговаться и идти на уступки, - сказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

На 2% подорожало первичное элитное жилье и квартиры делюкс-класса. В мае 2023 года средняя стоимость такой недвижимости составила 275 млн рублей.

По данным «Метриум», жители Москвы со средним доходом могут накопить на двухкомнатную квартиру в новостройке за шесть лет и пять месяцев.

В конце 2021 года этот коэффициент доступности был на отметке семь лет и девять месяцев.