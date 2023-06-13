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Страхование

Для пассажиров такси будет обязательное страхование. Госдума приняла закон

С 1 сентября 2024 года каждая машина из таксопарка должна быть застрахована по системе ОСГОП. Иначе перевозчик не сможет осуществлять свою деятельность.
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Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси. Об это пишет «ТАСС».

С 1 сентября 2024 года предлагается повысить размер страховых выплат в четыре раза.

Юрлицо или ИП не смогут работать в такси, пока не застрахуют свою ответственность минимум на 2 млн рублей за причинение вреда пассажирам.

Страховка будет приобретаться на каждую машину из таксопарка. Ориентировочная стоимость страхования может составить около 2,5 тыс. рублей в год.

Пока что такси остается единственным видом пассажирского транспорта, на который не действует закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП).

Автомобили в такси застрахованы по системе ОСАГО, где максимальная компенсация в случае гибели пассажира составляет 500 тыс. рублей. Тогда как ОСГОП предусматривает выплаты в размере 2,025 млн рублей.

Недавно мы писали, что первое чтение этот законопроект прошел еще в 2018 году.

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