🤔Надо ли по контрагенту на УСН предоставлять налоговикам путевые листы? Мнения бухгалтеров разделились

Вот как описали ситуацию в Красном уголке бухгалтера:

— Коллеги, у контрагента ВНП, мы им транспортные услуги оказывали, УСН, пришел запрос по 93.1... И все б ладно, но просят путевые листы, а их просто органически не хочется предоставлять: и копаться долго, и много, и там вроде касательно контрагента особо и ничего. Вот думаю, как бы незатейливо по этому пункту отписаться, почему не можем предоставить, чтоб вроде и не отказать а вроде и не предоставлять.

Бухгалтеры начали советовать: кто-то предлагает написать, что путевые листы утеряны — сгорели, отсырели или еще что-нибудь. Кто-то говорит совсем проигнорировать требование про путевые. Но при этом дать все остальное.

Одна из коллег напоминает: путевые листы к документам налогового учета не относятся. Ей, впрочем, возразили:

— А при чём тут налоговый учёт? Заказчику надо подтвердить расходы свои, что они реально их получили.. и это точно не счф и не акт.

Коллеги, а что бы вы ответили налоговикам в таком случае?

Чтобы правильно работать с контрагентами на УСН, надо хорошо знать упрощенку изнутри. Для этого у нас есть специальный курс.

Разобраться во всех тонкостях налогового учета на УСН, научиться отслеживать последние изменения и применять их на практике поможет курс Главный бухгалтер на УСН. Если в процессе обучения возникнут вопросы, их всегда можно обсудить на личной онлайн-встрече с преподавателем и в чате поддержки.

Вот здесь можно посмотреть бесплатный урок.