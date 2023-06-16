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Мошенничество

Мошенники стали принуждать рефинансировать кредиты

Если человек заявляет мошенникам, что у него уже есть кредит в банке, то его убеждают сделать рефинансирование и перевести деньги на «безопасный» счет.
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Злоумышленники заставляют рефинансировать кредиты других банков, а затем вынуждают клиентов переводить деньги на «безопасный» счет. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя президента - председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.

Схема выглядит следующим образом: мошенники в телефонном звонке предлагают клиенту оформить кредит. Когда человек отказывается и говорит, что у него уже есть договоры с банком, то заемщика уговаривают сделать рефинансирование.

Когда клиент соглашается и оформляет рефинансирование, мошенники требуют перевести деньги на «безопасный» или «единый» счет, откуда деньги уходят на счета злоумышленникам. При такой схеме под риском хищения находится еще большая сумма денег, так как мошенники объединяют все кредиты жертвы в других банках, - объяснил Анатолий Печатников.

Мошенническая схема с кредитами сейчас главная угроза для банков. Больше 70% всех хищений связаны с займами.

Сотрудникам банка предстоит выяснять, не находится ли их клиент под влиянием мошенников, а также быть внимательными при проведении рефинансирования.

Комментарии

3
  • Логотип marinavlasova
    marinavlasova 1 час назад

    Марина ВладимировнаГлавный бухгалтер

    Какая-то совсем замудреная схема. Как будь то Банки рефинансирование одобряют в один клик.

    • Логотип bestiya7460
      bestiya7460 41 минуту назад

      Елена

      мошенникам да 

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Мошенническая схема с кредитами сейчас главная угроза для банков. Больше 70% всех хищений связаны с займами.

    кто кого перемошенничает

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