ВТБ предложил передать «Яндекс» во внешнее управление, по схеме компании Fortum

Глава банка хотел бы провести сделку с IT-компанией по схеме финской Fortum.

Глава ВТБ Андрей Костин предложил провести сделку с «Яндексом», а в качестве примера взять ситуацию с финской государственной компанией Fortum. Об этом пишет «РБК».

Надо по схеме Fortum действовать. Забрать в управление и вернуть им тогда, когда закончатся санкции. Вот это моя позиция на сегодняшний день, - сказал Костин.

В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче Росимуществу 98,23% акций «Фортум» и 83,73% акций «Юнипро» во внешнее управление.

Финская компания Fortum назвала указ Путина «нарушением международного права и прав компании как иностранного инвестора».

В ноябре 2022 года «Яндекс» планировал разделить бизнес на российские и зарубежные активы.

В мае 2023 года контрольный пакет акций IT-компании захотели приобрести отечественные миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов.

Затем стало известно о планах ВТБ присоединиться к покупке доли в «Яндексе», но в составе консорциума инвесторов.