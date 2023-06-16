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Трудовые отношения

Роструд запустит три новых онлайн-сервиса

Они помогут сотрудникам разрешить конфликты с работодателями, узнать о своих правах и гарантиях, а также о положенных средствах индивидуальной защиты во время работы.
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На портале «Онлайнинспекция.рф» появится три новых сервиса для урегулирования трудовых отношений. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на руководителя Федеральной службы по труду и занятости Михаила Иванкова.

Первый сервис позволит сотрудникам отправить обращение к работодателю, чтобы предварительно урегулировать возникшие проблемы, без обращения в Роструд.

Очень часто получалось так, что буквально через два-три дня работник снимает это заявление, потому что показал работодателю эту информацию и работодатель решил проблему, - сказал Михаил Иванков.

Теперь письма сотрудников сразу будут приходить работодателю. Если через 10 дней ситуация не разрешится, то сервис сам направит обращение в трудовую инспекцию.

Второй сервис поможет сотрудникам понять свои трудовые права, узнать, какие у них есть гарантии, льготы и компенсации.

Третья новинка будет направлена на охрану труда. С помощью нового сервиса сотрудники смогут узнать, какие средства индивидуальной защиты они могут получать от работодателя.

Комментарии

3
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    ха-ха! "Первый сервис позволит сотрудникам отправить обращение к работодателю". Наверно для тех, кто не может добраться, не умеет пользоваться телефоном и  месенджерами (да и работодателя видел только на картинке)

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Роструд запустит три новых онлайн-сервиса

    для подглядывания и подслушивания

  • Логотип Мирам
    Мирам 1 час назад

    да. желающих помнить себя правителями мира незаметно для санитаров прибавиться

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Логотип flegma2003@mail.ru
flegma2003@mail.ru
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