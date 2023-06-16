Роструд запустит три новых онлайн-сервиса

Они помогут сотрудникам разрешить конфликты с работодателями, узнать о своих правах и гарантиях, а также о положенных средствах индивидуальной защиты во время работы.

На портале «Онлайнинспекция.рф» появится три новых сервиса для урегулирования трудовых отношений. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на руководителя Федеральной службы по труду и занятости Михаила Иванкова.

Первый сервис позволит сотрудникам отправить обращение к работодателю, чтобы предварительно урегулировать возникшие проблемы, без обращения в Роструд.

Очень часто получалось так, что буквально через два-три дня работник снимает это заявление, потому что показал работодателю эту информацию и работодатель решил проблему, - сказал Михаил Иванков.

Теперь письма сотрудников сразу будут приходить работодателю. Если через 10 дней ситуация не разрешится, то сервис сам направит обращение в трудовую инспекцию.

Второй сервис поможет сотрудникам понять свои трудовые права, узнать, какие у них есть гарантии, льготы и компенсации.

Третья новинка будет направлена на охрану труда. С помощью нового сервиса сотрудники смогут узнать, какие средства индивидуальной защиты они могут получать от работодателя.