Роструд запустит три новых онлайн-сервиса

На портале «Онлайнинспекция.рф» появится три новых сервиса для урегулирования трудовых отношений. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на руководителя Федеральной службы по труду и занятости Михаила Иванкова.
Первый сервис позволит сотрудникам отправить обращение к работодателю, чтобы предварительно урегулировать возникшие проблемы, без обращения в Роструд.
Очень часто получалось так, что буквально через два-три дня работник снимает это заявление, потому что показал работодателю эту информацию и работодатель решил проблему, - сказал Михаил Иванков.
Теперь письма сотрудников сразу будут приходить работодателю. Если через 10 дней ситуация не разрешится, то сервис сам направит обращение в трудовую инспекцию.
Второй сервис поможет сотрудникам понять свои трудовые права, узнать, какие у них есть гарантии, льготы и компенсации.
Третья новинка будет направлена на охрану труда. С помощью нового сервиса сотрудники смогут узнать, какие средства индивидуальной защиты они могут получать от работодателя.
Комментарии3
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
ха-ха! "Первый сервис позволит сотрудникам отправить обращение к работодателю". Наверно для тех, кто не может добраться, не умеет пользоваться телефоном и месенджерами (да и работодателя видел только на картинке)
Главный бухгалтер
для подглядывания и подслушивания
да. желающих помнить себя правителями мира незаметно для санитаров прибавиться