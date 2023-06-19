Роструд помог 15 тысячам сотрудников из новых регионов восстановить трудовые права

Инспекторы помогают предприятиям перестроиться на российское трудовое законодательство. Они провели 700 профилактических визитов.

Роструд проконсультировал 3 тыс. работодателей из новых регионов, а также помог восстановить или защитить трудовые права 15 тыс. человек.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу Роструда Михаила Иванкова.

Трудовые инспекторы провели 700 профилактических визитов на предприятия, в которых объясняли работодателям, как правильно оформлять документы.

За консультациями обращались по вопросам охраны и оплаты труда.

Иногда предприятиям нужна оптимизация кадров — тут уж разовой консультации будет недостаточно. На Клерке для этого есть специальный курс: вот ссылочка с подробностями.