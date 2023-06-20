Бухгалтеры обсуждают, можно ли выставить счет-фактуру позже платежа. Будут ли сложности с НДС?

Бывают ситуации, когда авансовый платеж приходит в самое последнее число месяца. Можно ли выставить счет-фактуру в следующем месяце?

В Красном уголке бухгалтера обсуждают ситуацию:

— Здравствуйте, коллеги. Вопрос в следующем: если крупный авансовый платеж упадает на расчетный счет 29-30 июня, можем мы выставить счет-фактуру июлем? Про пять дней я знаю, но не будут ли претензии налоговой в дальнейшем? Так как сумма НДС к уплате большая и будет перенесена по факту на 3 квартал.

Мнения бухгалтеров разделились. Кто-то уверен, что претензий от налоговой по этому поводу не будет.

Кто-то категоричен: это НДС июня и так делать не стоит. Или вот еще напоминание:

— В течении 5 дней для авансовых счетов фактур срок тоже работает. Но может быть против покупатель. Если согласуете, то проблем не будет.

Коллеги, а как бы вы поступили?

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