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Трудовые отношения

В 2024 году будет три периода с длинными выходными

В январе и мае сотрудники будут отдыхать больше, чем работать. 10 выходных будет на новый год и по четыре дня на Перовое мая и День Победы.
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Минтруд предложил сделать в 2024 году три периода с длинными выходными в январе и в мае. Об этом пишет «RG.RU».

Новогодние праздники будут длиться с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

На Первое мая сотрудники будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая, а выйдут на работу только второго числа.

Следующие длинные выходные будут приурочены ко Дню Победы – с 9 по 12 мая.

Весной мы писали, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагал продлить майские праздники с 1 по 9 число. Это планировалось сделать, сократив новогодние праздники.

По новому графику от Минтруда новогодние каникулы не урежут.

Комментарии

1
  • Логотип gerntsv
    gerntsv 17 минут назад

    Валентина Гернц

    В этом году продолжительных майских очень не хватало. Здорово!

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