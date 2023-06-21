В 2024 году будет три периода с длинными выходными

Минтруд предложил сделать в 2024 году три периода с длинными выходными в январе и в мае. Об этом пишет «RG.RU».
Новогодние праздники будут длиться с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.
На Первое мая сотрудники будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая, а выйдут на работу только второго числа.
Следующие длинные выходные будут приурочены ко Дню Победы – с 9 по 12 мая.
Весной мы писали, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагал продлить майские праздники с 1 по 9 число. Это планировалось сделать, сократив новогодние праздники.
По новому графику от Минтруда новогодние каникулы не урежут.
Комментарии1
Валентина Гернц
В этом году продолжительных майских очень не хватало. Здорово!