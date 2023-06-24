Больше 65% малых компаний увеличили расходы в 2023 году

В основном малый бизнес вкладывается в рекламу, маркетинг, покупает софт и оборудование. Больше 17% компаний не тратят деньги на автоматизацию бизнес-процессов.

В 2023 году 65,4% компаний малого бизнеса увеличили объем расходов по сравнению с прошлым годом. Об этом сказано в исследовании Русской Школы Управления (РШУ) и сервиса учета финансов ПланФакт. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

14,8% опрошенных заявили, что их расходы сократились, а 19,8% не заметили существенных изменений.

Не следует считать, что рост расходов — это однозначно плохо. Все зависит от текущих задач компании, ее положения на рынке и самого рынка. Если бизнес растет, то и расходы будут расти, а задача управленца — удерживать необходимый уровень рентабельности, - сказал Алексей Боев, сооснователь ПланФакта.

Малый бизнес стал больше тратить на маркетинг и рекламу, расходы выросли у 42% компаний. Рекламные бюджеты сократили 28,4% предприятий, остальные не меняли схему продвижения и сохранили уровень расходов на прежнем уровне.

45,7% компаний увеличили расходы на покупку оборудования и программного обеспечения. 13,6% наоборот сократили траты на софт, а 40,7% предпринимателей вкладывают примерно столько же, сколько и в прошлом году.

На автоматизацию бизнес-процессов стали больше тратить 42% компаний. У 17,3% организаций вообще нет статьи расходов на внедрение информационных технологий.