💥💥💥 Можно будет работать полный рабочий день и получать пособие по уходу за ребенком

Больше не будет споров и судов на тему неполного рабочего дня в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Разрешат работать 8 часов в день и при этом получать пособие.

Законопроект с поправкой в статью 256 ТК РФ размещен на федеральном портале.

С 1 января 2024 года можно будет выйти на работу досрочно (до достижения ребенком 1,5 лет) или работать у другого работодателя и при этом получать пособие по уходу за ребенком.

Причем речь идет не о работе во время отпуска по уходу, а выходе из этого отпуска с получением пособия.

Таким образом, в случае, если женщина решает приступить к работе, отпуск по уходу за ребенком прерывается, но выплаты – сохраняются.

Другой проект вносит поправки в закон о детских пособиях № 81-ФЗ и о соцстраховании № 255-ФЗ. Там также пропишут норму о пособии для сотрудников, которые вышли из отпуска по уходу за ребенком на работу.