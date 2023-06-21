💥💥💥 Можно будет работать полный рабочий день и получать пособие по уходу за ребенком

Законопроект с поправкой в статью 256 ТК РФ размещен на федеральном портале.
С 1 января 2024 года можно будет выйти на работу досрочно (до достижения ребенком 1,5 лет) или работать у другого работодателя и при этом получать пособие по уходу за ребенком.
Причем речь идет не о работе во время отпуска по уходу, а выходе из этого отпуска с получением пособия.
Таким образом, в случае, если женщина решает приступить к работе, отпуск по уходу за ребенком прерывается, но выплаты – сохраняются.
Другой проект вносит поправки в закон о детских пособиях № 81-ФЗ и о соцстраховании № 255-ФЗ. Там также пропишут норму о пособии для сотрудников, которые вышли из отпуска по уходу за ребенком на работу.
Комментарии3
наконец-то. Много лет ФСС боролся за каждую лишнюю минуту и теперь перестанут высчитывать, сколько женщина отработала и сколько заработала
Коврижных Ольга Александровна
Могли бы еще разрешить брать очередные оплачиваемые отпуска работающим матерям с сохранением пособия. А то ерунда выходит, что можно взять больничный на себя, другого ребенка, или другого члена семьи с выплатой двух пособий одновременно, ибо это страховые случаи по разным людям, а в обычный ежегодный отпуск нельзя.
Теперь можно будет. Потому что не будет 2 отпуска одновременно. Будет выход из отпуска по уходу. А работающая женщина может спокойно брать отпуск. Право на пособие останется. Она же вышла досрочно из ОУР. Условие для права на пособие соблюдено. А куда она потом ушла после выхода (в отпуск, на б/л) роли не играет