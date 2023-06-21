Примерно 22% сотрудников бухгалтерии работают на удаленке. А вы?

Работают на удаленке, находясь в России или за рубежом, чаще всего IT-специалисты и дизайнеры. Но есть такие и среди бухгалтеров.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Выяснилось, что на удаленке из России и зарубежья чаще всего трудятся IT-специалисты и дизайнеры. Среди бухгалтеров работают в удаленном формате прямо сейчас 22% специалистов.

Это и бухгалтеры, и главные бухгалтеры, и кадровики, и специалисты по управленческому учету. Последние чаще всего бухгалтеры: работодатели продолжают требовать знание управленческого учета.

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О наличии дистанционных сотрудников, работающих из-за рубежа, рассказали 9% работодателей.

В целом же работники на удаленке, как находящиеся в России, так и за ее пределами, есть сегодня в 36% предприятий и организаций.

Причем в 2 из 3 таких компаний дистанционного персонала осталось мало: менее 10% от штатной численности.

Компаний, практикующих дистанционную занятость, становится все меньше: за три месяца их число снизилось на 4 процентных пункта. В Москве и регионах предприятий и организаций с удаленкой чуть больше, чем по стране в целом, в Санкт-Петербурге — чуть меньше.