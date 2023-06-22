Украшения офиса можно включать в расходы

Обоснованность расходов оценивают с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях компании получить экономический эффект в результате реальной деятельности.
При этом в НК РФ нет понятия экономической целесообразности.
Поэтому обоснованность расходов не может оцениваться с точки зрения их целесообразности, рациональности или полученного результата.
Об этом сообщает Минфин в письме от 10.11.2022 № 03-03-06/2/109388.
Предметы интерьера для оформления офиса можно учесть при:
экономической обоснованности;
документальном подтверждении;
прослеживаемой связи с деятельностью, направленной на получение дохода.
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