Украшения офиса можно включать в расходы

«Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассима Талеба. Непредсказуемое предсказуемо?

Закончил книгу, которая считается одной из самых важных и популярных книг про инвестиции. Ну как про инвестиции, в книге Талеба нет скурпулёзной проработки Грэма или информации о том, чем отличается ПИФ от дериатива. Она про не менее важное — про психологию и магию предсказаний. Инвесторы, как мы знаем, имеют очень короткую память, и верят в разные фигуры.