Самозапрет на кредиты поддерживают 63% россиян: итоги опроса

74% уверены, что одного самозапрета недостаточно для борьбы с мошенниками, которые обманом оформляют кредиты.

Почти две трети опрошенных проголосовали за введение самозапрета на оформление кредита. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на онлайн-сервис Moneyman.

Поддержали самозапрет 63% населения, 28% уверены, что новую опцию однозначно нужно вводить, а 37% выступили против.

28% участников опроса считают, что самозапрет будет эффективно работать только в онлайн-кредитовании. За эффективность в оффлайне высказались 23%.

Большинство (51%) уверены, что самозапрет будет хорошо работать вне зависимости от вида кредитов.

Новые механизм поможет решить проблему с незаконным оформлением кредитов. Так считают 26% населения. При этом 74% считают, что одного самозапрета в борьбе с мошенниками недостаточно, нужно действовать системно.

20 апреля 2023 года в Госдуму внесли законопроект, которые разрешает себе самому ввести запрет на оформление кредитов.

Недавно мы писали, что отменить самозапрет на кредиты можно будет не раньше, чем через два дня.