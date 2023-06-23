Перевозками будут заниматься беспилотные фуры и такси

Начали тестировать пассажирские и грузовые перевозки на беспилотных автомобилях.

В экспериментальном режиме начали тестировать работу беспилотных такси и грузовиков. Об этом пишет «RG.RU».

В июне 2023 года «Яндекс» на юго-западе Москвы запустил беспилотное такси. Поездки пока что доступны в ограниченном режиме по предварительным заявкам. В салоне может находиться только один совершеннолетний пассажир и водитель, который не управляет автомобилем, но следит за дорожной ситуацией.

Стоимость поездки на беспилотном такси – 100 рублей.

Подобное направление развивает агрегатор такси «Ситимобил» и группа «Сбер».

— Чтобы закрыть спрос на услуги такси в таком крупном мегаполисе, как Москва, необходимо заменить имеющийся автопарк минимум 70-80 тысячами беспилотных легковых такси. На это придется потратить внушительную сумму, не факт, что вложение окупится, — сказал руководитель Центра компетенций Международного Евразийского форума такси Станислав Швагерус.

IT-компаниям, которые будут обслуживать беспилотные такси, придется нанимать дополнительных специалистов по обслуживанию нового вида общественного транспорта.

Сейчас беспилотные такси полноценно работают только в США и Китае.

Гораздо выгоднее применять беспилотные автомобили в организации не пассажирских, а грузовых перевозок. Можно сэкономить на зарплате дальнобойщиков и перевозить больше товаров.

14 июня 2023 года на трассе М-11 «Нева» запустили первые беспилотные грузовики «КАМАЗ».

Дорога оснащена автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД), а значит искусственному интеллекту будет проще на ней ориентироваться.

В эксперименте с беспилотными фурами участвуют компании ПЭК, Globaltruck, «Газпромнефть-снабжение», а также частные компании «Грузовичкоф» и Evocargo.