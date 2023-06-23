Микрофинансы требуют оформить платные услуги при пролонгации займа

Центробанк отправил письмо микрофинансовым компаниям, которые после заключения договоров предлагают клиентам дополнительные услуги, но не дают право от них отказаться. Об этом пишут «Известия».
В тексте документа сказано, что некоторые МФО при пролонгации договора автоматически подключают заемщикам платные допуслуги.
Как только клиент захочет изменить условия по договору займа на сайте или в мобильном приложении МФО, ему придется приобрети дополнительные финансовые продукты. В интерфейсе отказ не предусмотрен.
С МФО, допустившими такие практики, Центробанк ведет адресную работу по корректировке бизнес-процессов. Превентивно всем игрокам рынка направлено письмо о недопустимости их использования, - сообщили в ЦБ.
С начала 2023 года клиенты 60 раз пожаловались на сотрудников, которые навязывают дополнительные платные услуги.
Если кредитор не вернет заемщику полную стоимость навязанного продукта, то информация о нарушениях передается в ФССП. Затем последует принудительное взыскание с организации денег в пользу физлица.
Недавно мы писали, что банкам и МФО запретили навязывать дополнительные услуги клиентам. Их нельзя включать в основной договор, потребуется отдельное заявление с согласием.
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