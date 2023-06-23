Микрофинансы требуют оформить платные услуги при пролонгации займа

На сайте и в мобильных приложениях некоторых МФО встроено автоматическое согласие на покупку дополнительных услуг. У клиентов нет возможности отказаться.

Центробанк отправил письмо микрофинансовым компаниям, которые после заключения договоров предлагают клиентам дополнительные услуги, но не дают право от них отказаться. Об этом пишут «Известия».

В тексте документа сказано, что некоторые МФО при пролонгации договора автоматически подключают заемщикам платные допуслуги.

Как только клиент захочет изменить условия по договору займа на сайте или в мобильном приложении МФО, ему придется приобрети дополнительные финансовые продукты. В интерфейсе отказ не предусмотрен.

С МФО, допустившими такие практики, Центробанк ведет адресную работу по корректировке бизнес-процессов. Превентивно всем игрокам рынка направлено письмо о недопустимости их использования, - сообщили в ЦБ.

С начала 2023 года клиенты 60 раз пожаловались на сотрудников, которые навязывают дополнительные платные услуги.

Если кредитор не вернет заемщику полную стоимость навязанного продукта, то информация о нарушениях передается в ФССП. Затем последует принудительное взыскание с организации денег в пользу физлица.

Недавно мы писали, что банкам и МФО запретили навязывать дополнительные услуги клиентам. Их нельзя включать в основной договор, потребуется отдельное заявление с согласием.