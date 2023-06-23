🧡ЕНС для юрлиц все еще не работает, ПСФЛ на руководителей НКО, КБК для заявления о зачете на 1% взносов ИП. Главные новости дня 23 июня

Переходите по ссылочкам и сохраняйте себе важную информацию.

☂️Налоговики не могут снять вас с УСН, если уже принимали у вас отчетность, но заявление о переходе вы подать забыли

Любопытное письмо налоговиков, в котором они делают некоторые скидки для бизнеса на упрощенке.

🤷‍♀️🤷‍♀️ЕНС для юрлиц обещали починить на этой неделе. У вас работает?

Ничего необычного, просто многострадальное сальдо никак не покажется юрлицам.

❗❗❗ На руководителей НКО без зарплаты не надо сдавать персонифицированные сведения

Пояснение, которое многие бухгалтеры давно ждали.

📌 Какой КБК указывать в платежке или заявлении о зачете на 1% взносов ИП за 2022 год

Сохраняйте себе инструкцию.