🧡ЕНС для юрлиц все еще не работает, ПСФЛ на руководителей НКО, КБК для заявления о зачете на 1% взносов ИП. Главные новости дня 23 июня

☂️Налоговики не могут снять вас с УСН, если уже принимали у вас отчетность, но заявление о переходе вы подать забыли
Любопытное письмо налоговиков, в котором они делают некоторые скидки для бизнеса на упрощенке.
🤷♀️🤷♀️ЕНС для юрлиц обещали починить на этой неделе. У вас работает?
Ничего необычного, просто многострадальное сальдо никак не покажется юрлицам.
❗❗❗ На руководителей НКО без зарплаты не надо сдавать персонифицированные сведения
Пояснение, которое многие бухгалтеры давно ждали.
📌 Какой КБК указывать в платежке или заявлении о зачете на 1% взносов ИП за 2022 год
Сохраняйте себе инструкцию.
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