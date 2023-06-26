Экспортеры древесины теряют нулевую ставку НДС из-за ЕГАИС

Производителям нужно составлять электронные документы на каждом складе из-за чего теряется право на применение нулевой ставки, а цены на транспортировку продукции растут.

В Северо-Западном регионе производители древесины лишаются нулевой станки НДС, из-за чего растет стоимость транспортировки продукции. Об этом пишет «Коммерсант».

После модернизации системы ЛесЕГАИС пользователям нужно вносить в систему информацию о складах и местах переработки древесины.

Экспортерам приходится формировать электронные документы на каждом пункте складирования. Это приводит к потере нулевой ставки НДС на части пути по России.

Стоимость транспортировки растет, а сама ЕГАИС с 2022 года работает в тестовом режиме.