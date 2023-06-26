Экспортеры древесины теряют нулевую ставку НДС из-за ЕГАИС

В Северо-Западном регионе производители древесины лишаются нулевой станки НДС, из-за чего растет стоимость транспортировки продукции. Об этом пишет «Коммерсант».
После модернизации системы ЛесЕГАИС пользователям нужно вносить в систему информацию о складах и местах переработки древесины.
Экспортерам приходится формировать электронные документы на каждом пункте складирования. Это приводит к потере нулевой ставки НДС на части пути по России.
Стоимость транспортировки растет, а сама ЕГАИС с 2022 года работает в тестовом режиме.
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