Сервис ВТБ уходит из Telegram и будет работать во «Вконтакте»

С 1 июня 2023 года банковский сервис ВТБ начнет работать в социальной сети «Вконтакте». Функционал в мессенджере Telegram закроется. Об этом пишет «Коммерсант».

Чтобы пользоваться банком прямо в социальной сети, нужно найти сообщество ВТБ во «ВКонтакте», начать диалог с ботом, где выбрать «ВТБ Онлайн». После авторизации клиенты получат доступ к банковскому сервису.

— Вся конфиденциальная информация остается на серверах ВТБ, — сказали в банке.

В социальной сети будет все то же самое, что сейчас есть в мобильном приложении или на сайте ВТБ.

В январе 2023 года ВТБ начал создавать первый цифровой банк в Телеграм. Тогда планировали, что в мессенджере будет можно запрашивать информацию о балансе на карте, переводить средства, пополнять счет мобильного телефона и платить по QR-коду.

С 1 марта 2023 года Роскомнадзор включил Telegram в перечень иностранных мессенджеров. Это значит, что банки не могут через него передавать платежные документы и персональные данные.