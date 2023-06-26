Где в 1С искать ЕФС-1 при увольнении

Когда сотрудник увольняется из компании, это нужно отразить в отчетности. Точнее, в одной из частей отчета ЕФС-1. Бухгалтеры разбираются, где его искать в программе.

В Красном уголке бухгалтера вопрос:

— Подскажите, где через 1С Отчетность в зарплате найти ЕФС-1 который надо заполнить и отправить при увольнении?

Кто-то из коллег предлагает идти в раздел электронных трудовых книжек.

В ответ бухгалтер дает такой скрин:

Нет там нужного отчета. Ситуацию разрешила другая коллега. Объяснила, что нужный отчет — в документе Увольнение, кнопка Печать, далее в самом низу Комлект документов.

Вот так у нее выглядит:

Коллеги, а как у вас дела обстоят? Таким же путем находите нужный отчет?

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