Где в 1С искать ЕФС-1 при увольнении

В Красном уголке бухгалтера вопрос:
— Подскажите, где через 1С Отчетность в зарплате найти ЕФС-1 который надо заполнить и отправить при увольнении?
Кто-то из коллег предлагает идти в раздел электронных трудовых книжек.
В ответ бухгалтер дает такой скрин:
Нет там нужного отчета. Ситуацию разрешила другая коллега. Объяснила, что нужный отчет — в документе Увольнение, кнопка Печать, далее в самом низу Комлект документов.
Вот так у нее выглядит:
Коллеги, а как у вас дела обстоят? Таким же путем находите нужный отчет?
Чтобы все находилось правильно, а отчеты по кадровым движениям сдавались вовремя, пройдите полноценный курс профпереподготовки по кадрам.
Если вы уже работаете в кадрах, сможете поднять профуровень (и зарплату). Если сейчас сидите в бухгалтерии — смените профессию и сможете переключиться на новый и страшно интересный участок работы.
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