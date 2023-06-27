Коллекторов оштрафуют до 5 млн рублей за незаконные методы работы

За клевету, шантаж, угрозы, порчу имущества и применение насилия коллекторов оштрафуют или лишат свободы на срок до 10 лет.

Госдума приняла закон, по которому коллекторов будут привлекать к уголовной ответственности за незаконные действия при взыскании долгов. Об этом сказано на сайте Думы.

Теперь за угрозы, шантаж и клевету коллекторам будет грозить штраф от 300 до 500 тыс. рублей. В качестве альтернативы суд может отправить нарушителей на принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишить свободы.

Если группа коллекторов по предварительному сговору применяла насилие, не опасное для жизни, или уничтожила имущество, то положен срок от трех до семи лет лишения свободы и штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Самое серьезное наказание коллекторы получат за применение насилия, которое опасно для жизни и здоровья. Им грозит срок от пяти до 10 лет и штраф от 1 млн до 5 млн рублей.