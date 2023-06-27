Правительство обнулило НДС туроператорам

Продажа туров по России на протяжении 4,5 лет не будет облагаться НДС.

В правительстве подготовила законопроект, который отменит туроператорам налог на добавленную стоимость (НДС) при продаже туристических путевок по России. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Нулевой НДС сохранится на 4,5 года.

Правительство продолжает поддерживать внутренний туризм. По поручению главы государства разработан законопроект, который отменяет для туроператоров налог на добавленную стоимость при продаже путевок по России, - сказал Мишустин.

Норма начнет действовать задним числом, с 1 января 2023 года.

Недавно мы писали, что на поддержку туристического бизнеса правительство собирается выделить из резервного фонда 2,7 млрд рублей.