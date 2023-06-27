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Трудовые отношения

Работодатель не может отказаться выплачивать зарплату наличными

В трудовом договоре должно быть написано, каким способом выплачивается зарплата. Если этого нет, то сотрудник может получать как деньги из кассы, так и переводы на банковскую карту.
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Если в трудовом договоре не указано, что зарплата перечисляет на банковскую карту или на счет, то работодатель обязан по требованию сотрудника выдать деньги наличными из кассы. Такое пояснение дает Роструд в своем телеграм-канале.

Однако законодательство не обязывает работодателя менять по требованию сотрудника способ выплаты зарплаты с безналичного на наличный, - сказано в сообщении.

Сотрудник получает заплату там, где он работает. Работодатель может переводить деньги в кредитную организацию, которую указал работник в соответствующем заявлении. Об этом говорится в ч. 3 ст. 136 Трудового кодекса.

Если возникла необходимость поменять банк, в которую должна переводиться зарплата, то нужно об этом сообщить работодателю в письменной форме.

Заявление подается за 15 календарных дней до дня выплаты. В нем нужно указать реквизиты, которые изменились.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов
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