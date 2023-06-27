37% бухгалтеров работают продуктивней в ясную погоду

Солнце за окном заряжает мотивацией 37% сотрудников, а в ненастье эффективность повышается только у 22%.

Хорошая погода на улице мотивирует 37% бухгалтеров к хорошей работе. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

24% бухгалтеров сообщили, что им лучше работается, когда за окном пасмурно. Для 39% опрошенных погода не влияет на продуктивность.

В солнечную погоду улучшается работа менеджеров по логистике. Об этом рассказали 53% участников опроса. Половине менеджеров по закупкам приятнее работать, когда на улице ясно. Об этом же говорят 47% водителей.

Хорошая погода заряжает рабочим настроением 45% секретарей, 43% дизайнеров и квалифицированных рабочих.

Интересно, что дизайнеров вдохновляет и дождь, снег, ветер. Этим поделились 47% сотрудников.

В ненастье лучше работают 33% маркетологов и 32% системных администраторов.

— Гулять в такую погоду не тянет, так что работаю результативно, — признались участники опроса.

Погода не влияет на продуктивность менеджеров по работе с клиентами (58%), медсестер (52%) и кладовщиков (45%).

Мы уверены, что круче всего работается не только в ясную погоду, но еще и на крутом рабочем месте, которое тебе нравится. Для бухгалтеров таких очень много на Клерк.Работа.

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