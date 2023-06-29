Банковский счет могут заблокировать за шутки в комментариях к переводам

Если пошутить в сообщении при переводе денег или написать такие стоп-слова как «финансовая пирамида» или «криптовалюта», то банк может запросить дополнительную информацию об операции или заблокировать счет.

За неуместные фразы и шутки в комментариях к денежным переводам банки могут заблокировать операцию как сомнительную. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на руководителя службы финансового мониторинга «Сравни» Александра Переудина.

К подписям к переводу нужно относиться ответственно и не указывать легкомысленных фраз или шуток, которые на первый взгляд могут показаться безобидными. Ведь в случае запроса банка их нужно будет обосновать, что ничего плохого вы не подразумевали, - сказал Переудин.

Если в комментариях к переводу написать «деньги в долги», то банк может попросить договор займа.

Пользователи онлайн-банкинга могут в шутку указать, что средства отправляются на запрещенные законом виды деятельность. В таком случае банки могут заблокировать счет, даже если перевод предназначался другу или родственнику.

Подозрение могут вызвать такие фразы как «финансовая пирамида», «онлайн-казино» или «криптовалюта».

Эти маркеры могут стать основанием для запроса у клиента документов или сведений, которые помогут установить точный источник происхождения денег и причины проведения операции.

Если отправитель не сможет доказать законность перевода, то он рискует попасть в черный список клиентов с сомнительной деятельностью.