Сбербанк до 10 млн рублей увеличил лимит рассрочки для предпринимателей

ИП и ООО могут в рассрочку закупать товары у партнеров «Сбера» на сумму до 10 млн рублей. Беспроцентный период составляет 30 дней, решение о заявке банк принимает за три минуты.

Сбербанк увеличил лимит рассрочки на закупку товаров для предпринимателей с 3 млн до 10 млн рублей. Об этом сказано на сайте банка.

Сервис рассрочки от «Сбера» позволяет совершать b2b-покупки у партнеров банка. В список входит больше 200 компаний, среди которых «Газпром нефть», «Технониколь», «Северсталь», «Сбермаркет» и другие.

Мы фиксируем высокий спрос на «Рассрочку для бизнеса», статистика с начала года внушительная: число предпринимателей, воспользовавшихся сервисом, выросло более чем в 3 раза - с 6,8 тысячи до 23 тысяч, а общая сумма лимитов увеличилась в 4,5 раза - с 14,6 млрд рублей до 65 млрд рублей, - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Чтобы получить рассрочку, нужно авторизоваться в онлайн-магазинах партнеров «Сбера» через «Сбербизнес ID». Затем выбрать способ оплаты «В рассрочку».

Решение по заявке банк принимает за три минуты.

Предпринимателям дают беспроцентный период 30 дней. Как только бизнес вернут банку сумму займа, лимит восстановится и можно снова совершать покупки в рассрочку.

Воспользоваться сервисом могут ИП и ООО, у которых расчетный счет с «Сбере» открыт не меньше шести месяцев. Важное условие рассрочки – выручка компании за прошлый год не должна превышать 800 млн рублей. У компании также не должно быть действующего кредита.