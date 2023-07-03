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Длительность рабочей недели выросла до рекордных 38,5 часов: итоги опроса работодателей

Сотрудники стали больше работать и соглашаться на переработки из-за дефицита кадров, низкой безработицы и ускоренных темпов производства на предприятиях ОПК.
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Продолжительность трудовой недели в первом квартале 2023 года составила 38 часов 30 минут. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В январе-марте 2023 года 89,8% сотрудников работали в неделю от 31 до 40 часов.

Переработки были у 4,3% опрошенных, а меньше 31 часа трудились только 3,9%.

Подобный показатель был в 2021 году, когда население работало чуть меньше 38 часов.

Во втором квартале 2020 года, в период пандемии, рабочая неделя сократилась до 31 часа 37 минут. После чего средняя продолжительность труда начала восстанавливаться.

Трудовые часы увеличиваются за счет большей вовлеченности женщин в экономику.

— Если по сравнению с первым кварталом 2022 года продолжительность рабочей недели у мужчин практически не изменилась, увеличившись лишь на четыре минуты, то у женщин она выросла на существенные 27 минут, — сказано в исследовании.

В первом квартале мужчины в среднем работали 39 часов 21 минуту в неделю, а женщины – 37 часов 36 минут.

Нагрузка на сотрудников увеличилась не только из-за дефицита кадров и низкого уровня безработицы, но из-за того, что некоторые предприятия перешли на двух- и трехсменный график. Например, из сферы ОПК.

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Комментарии

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