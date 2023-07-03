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Инвестиции

Акционеры «Детского мира» решили не выплачивать дивиденды за 2022 год

Последний раз компания выплатила инвесторам дивиденды за 2020 год. Сейчас «Детский мир» преобразуют из ПАО в ООО.
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Собрание акционеров ПАО «Детский мир» приняло решение не выплачивать инвесторам дивиденды за 2022 год. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Принятое решение: чистую прибыль общества по результатам 2022 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать, - говорится в сообщении компании.

Компания не выплачивала финальные дивиденды по итогам 2021 года. За 2020 год инвесторы «Детского мира» получили 4,486 млрд рублей.

Также в рамках собрания избрали новый совет директоров, утвердили годовой отчет за 2022 год и новую редакцию устава, назначили аудиторов.

В ноябре 2022 года «Детский мир» сообщил, что в компании будет реорганизация из ПАО в частное ООО.

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