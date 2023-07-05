Для льготы по НДС в общепите в 2024 году будут проверять зарплату за 2023 год

Бизнес в общепите освобожден от НДС при доходах до 2 млрд рублей, доле профильных доходов 70% и зарплате не ниже среднеотраслевой в регионе. Условие о зарплате заработает с 2024 года, но смотреть будут на показатели 2023 года.

Разъяснение дает Минфин в письме от 26.04.2023 № 03-07-07/38826.

Среднемесячный размер выплат в пользу физлиц будут определять исходя из данных РСВ за 2023 год.

Сравнивать будут со среднемесячной начисленной зарплатой в каждом регионе, в налоговые инспекции которого компания сдает РСВ.

Ранее Минфин пояснял, что среднюю зарплату по региону Росстат размещает в «единой межведомственной информационно-статистической системе», доступ к которой есть через интернет.

Если вдруг там еще нет информации за прошлый год, то надо смотреть данные за 9 месяцев прошлого года.

Какие показатели в разделе 3 РСВ будут принимать во внимание при расчете мы рассказывали здесь.