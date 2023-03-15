🍟 Среднюю зарплату для льготы по НДС в общепите будут считать по данным РСВ за 2023 год

Условия для льготы такие:

доход не превышает 2 млрд. рублей;

доля профильной выручки – не менее 70%;

зарплата за прошлый год не ниже средней зарплаты в регионе по коду ОКВЭД 56.

Ранее Минфин пояснял, что среднюю зарплату по региону Росстат размещает в «единой межведомственной информационно-статистической системе», доступ к которой есть через интернет.

Если вдруг там еще нет информации за прошлый год, то надо смотреть данные за 9 месяцев прошлого года.

Сравнивать с ней надо зарплату, отраженную в разделе 3 РСВ.

То есть, для льготы в 2024 году будет иметь значение зарплата за 2023 год.

Определяют среднюю зарплату за каждый месяц, суммируют все, потом делят на количество месяцев.

Для определения средней зарплаты берут количество сотрудников из раздела 3 РСВ, у которых в графе 150 «база для взносов» показатель больше, чем в графе 160 «в том числе по ГПХ».

Показатель ССЧ на титульном листе РСВ роли не играет, потому что он не отражает фактическую численность работников по итогам каждого месяца.

Такое разъяснение Минфин дает в письме от 14.02.2023 № 03-07-07/12084.