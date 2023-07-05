«Яндекс» запустил сервис для организации командировок

Теперь все отчетные документы по деловым поездкам будут формироваться автоматически, а работодатель сможет контролировать расходы на командировки в личном кабинете сервиса.

Сервис «Яндекс Командировки» начал работать на базе пилотного проекта Yandex TeamTicket. Новая услуга поможет компаниям сократить расходы на деловые поездки в 3,7 раза, а время на оформление командировок снизится с 24 часов до 15 минут. Об этом сообщается на сайте сервиса.

«Яндекс Командировки» работает по принципу агрегатора тревел-агентств и доступен как для крупных предприятий, так и для малого и среднего бизнеса.

Нужные отчетные документы формируются в автоматическом режиме, без участия бухгалтерии.

Руководитель может сам проконтролировать все расходы в личном кабинете, а сотрудники выбрать удобный вариант размещения, заказать транспорт и дополнительные услуги.

С новым сервисом Яндекс Командировки мы стремимся концептуально обновить этот рынок: сделать его прозрачным для всех участников, убрать демпинг, вернуть здоровую конкуренцию между поставщиками и сформировать новую культуру потребления услуг в бизнес-тревеле, - сказала Мария Колесниченко, руководитель сервиса «Яндекс Командировки».

К концу 2023 года компания планирует подключить к сервису до 1 тыс. клиентов, а в 2025 году занять 20% рынка.