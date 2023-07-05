«Яндекс» запустил сервис для организации командировок

Сервис «Яндекс Командировки» начал работать на базе пилотного проекта Yandex TeamTicket. Новая услуга поможет компаниям сократить расходы на деловые поездки в 3,7 раза, а время на оформление командировок снизится с 24 часов до 15 минут. Об этом сообщается на сайте сервиса.
«Яндекс Командировки» работает по принципу агрегатора тревел-агентств и доступен как для крупных предприятий, так и для малого и среднего бизнеса.
Нужные отчетные документы формируются в автоматическом режиме, без участия бухгалтерии.
Руководитель может сам проконтролировать все расходы в личном кабинете, а сотрудники выбрать удобный вариант размещения, заказать транспорт и дополнительные услуги.
С новым сервисом Яндекс Командировки мы стремимся концептуально обновить этот рынок: сделать его прозрачным для всех участников, убрать демпинг, вернуть здоровую конкуренцию между поставщиками и сформировать новую культуру потребления услуг в бизнес-тревеле, - сказала Мария Колесниченко, руководитель сервиса «Яндекс Командировки».
К концу 2023 года компания планирует подключить к сервису до 1 тыс. клиентов, а в 2025 году занять 20% рынка.
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