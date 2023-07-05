В работе с банком есть базовые правила, чтобы счет не заблокировали. Бухгалтерам рассказали, какие это правила

Базовые правила, которые помогут вам избежать проблем при работе с банками, изложила в своей Трибуне защитница прав малого и среднего бизнеса, предприниматель Наталья Горячая.

Итак, вот главное: давать банку стоит документы по всем запросам, которые приходят через онлайн-клиент;

платить налоги лучше в том же банке, куда приходят платежи от ваших клиентов;

пользоваться лучше корпоративными картами, а не личными картами физлиц;

наконец, с банкирами лучше дружить и всегда работать в рамках закона.

Это, конечно, еще не все: в своем блоге в Трибуне Наталья Горячая приводит целых 15 важных правил.

Бухгалтер, который их отлично знает, имеет все шансы вырасти в будущем до финансового директора. Как развивать свою карьеру в этом направлении, расскажет эксперт на вебинаре 19 июля: вот ссылочка, чтоб записаться.