В работе с банком есть базовые правила, чтобы счет не заблокировали. Бухгалтерам рассказали, какие это правила

Итак, вот главное:
давать банку стоит документы по всем запросам, которые приходят через онлайн-клиент;
платить налоги лучше в том же банке, куда приходят платежи от ваших клиентов;
пользоваться лучше корпоративными картами, а не личными картами физлиц;
наконец, с банкирами лучше дружить и всегда работать в рамках закона.
Это, конечно, еще не все: в своем блоге в Трибуне Наталья Горячая приводит целых 15 важных правил.
Бухгалтер, который их отлично знает, имеет все шансы вырасти в будущем до финансового директора. Как развивать свою карьеру в этом направлении, расскажет эксперт на вебинаре 19 июля: вот ссылочка, чтоб записаться.
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