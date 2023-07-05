Повышенные суточные по командировке в новые регионы не облагаются НДФЛ

Необлагаемые суммы такие:
для командировок по России – 700 рублей;
для загранкомандировок – 2 500 рублей;
для командировок в новые регионы – 8 480 рублей.
Для командировок в новые регионы необлагаемый размер суточных прописан в постановлении Правительства от 28.10.2022 № 1915.
Кроме того, для командированных в новые регионы предусмотрены безотчетные суммы. В пределах 700 рублей в день такие суммы не облагаются НДФЛ и взносами и включаются в расходы по налогу на прибыль.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 03.04.2023 № 03-03-06/1/29254.
Кстати, у нас есть разбор про оплату за командировки в новые регионы.
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