Повышенные суточные по командировке в новые регионы не облагаются НДФЛ

Суточные за время командировки не облагаются НДФЛ и взносами. Причем для разных командировок есть свой необлагаемый лимит.

Необлагаемые суммы такие:

для командировок по России – 700 рублей;

для загранкомандировок – 2 500 рублей;

для командировок в новые регионы – 8 480 рублей.

Для командировок в новые регионы необлагаемый размер суточных прописан в постановлении Правительства от 28.10.2022 № 1915.

Кроме того, для командированных в новые регионы предусмотрены безотчетные суммы. В пределах 700 рублей в день такие суммы не облагаются НДФЛ и взносами и включаются в расходы по налогу на прибыль.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 03.04.2023 № 03-03-06/1/29254.

Кстати, у нас есть разбор про оплату за командировки в новые регионы.